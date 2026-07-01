La Ville de Genève invite Beat Jans au 1er août

Keystone-SDA

Partager

Le conseiller fédéral Beat Jans sera l'hôte d'honneur de la journée du 1er août organisée par la Ville de Genève. Brunch du terroir, stands de nourriture, concerts, animations et feu de joie seront proposés au parc La Grange à l'occasion de la Fête nationale.

3 minutes

(Keystone-ATS) «La Ville de Genève veut proposer une journée populaire avec une ouverture sur le monde, un moment collectif et de solidarité», a déclaré mercredi devant les médias la maire Christina Kitsos. Le programme a été conçu afin que «chacun puisse trouver un moment qui lui corresponde dans ce magnifique parc», a poursuivi l’élue socialiste.

Son camarade de parti Beat Jans, en charge du Département fédéral de justice et police, sera l’invité d’honneur de la manifestation. Il s’exprimera à 18h00 dans le cadre de la partie officielle, à l’instar de la présidente du Conseil municipal Anne Carron et de Mme Kitsos. Vers 16h45, le conseiller fédéral participera à une rencontre avec la population dans le parc.

Elvett et Tess Giordano

La journée commencera à 10h00 par un grand brunch du terroir, sur inscription. Les réservations seront ouvertes jeudi à midi sur le site de Genève Terroir et limitées à quatre places par famille. Sur les 500 places disponibles, 100 seront réservées à des publics vulnérables, par l’intermédiaire des associations soutenues par le département de la cohésion sociale et de la solidarité.

La programmation artistique débutera à 15h00 et durera jusqu’à minuit dans différentes zones du parc, a expliqué Nelson Schaer, coordinateur artistique de la fête avec Sara Goodman. Le duo est à la tête de la Scène Ella Fitzgerald, qui accueillera le groupe genevois d’électro-soul-pop Elvett le 1er août.

A côté de ce concert principal, d’autres artistes se produiront sur une scène située derrière la Villa La Grange: la jeune autrice-compositrice-interprète genevoise Tess Giordano ainsi que les DJ Anjara et Ms Joan. La programmation comprend aussi deux performances acrobatiques de la Cie Mauvais Coton autour d’un mât culbuto, une disco pour les enfants et des activités plus sportives.

«A la sauce helvétique»

Le folklore suisse ne sera pas en reste, avec deux versions de cors des Alpes, «l’un traditionnel et l’autre plus moderne», selon Nelson Schaer. Lancers de drapeaux, fabrication et cortège de lampions au son des fifres et tambours, feu de joie et exposition interactive figurent aussi au programme.

Des éléments qui se retrouvent sur l’affiche de la manifestation conçue par l’illustratrice genevoise Albertine, qui a indiqué avoir puisé dans ses souvenirs d’enfance du 1er août. Le parc abritera aussi trois bars et 24 stands de nourriture avec des spécialités suisses et d’ailleurs qui seront «revisitées à la sauce helvétique», a promis M. Schaer.

www.geneve.ch/1eraoût