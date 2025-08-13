La Ville de Lausanne encadre plus fermement la mendicité

Keystone-SDA

Après une période d'information et de sensibilisation, Lausanne applique désormais pleinement les nouvelles dispositions légales encadrant la mendicité. La Ville souhaite ainsi garantir un espace public "sûr, accueillant et propice à la vie économique".

2 minutes

(Keystone-ATS) La nouvelle loi cantonale est entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Dans un premier temps, jusqu’au 12 août, la police municipale a privilégié le dialogue avec les personnes en situation d’infraction. Mais désormais la loi entre dans sa phase d’application complète, annonce mercredi la Ville dans un communiqué.

En cas d’infraction, la police identifiera la personne et lui demandera de cesser immédiatement. Elle pourra si nécessaire, et notamment en cas de récidive, dresser un rapport de dénonciation auprès de la préfecture. Les sanctions vont de l’avertissement à une amende de 50 à 100 francs. Un dépliant multilingue rappelle les règles.

Pour rappel, la nouvelle loi interdit la mendicité intrusive, agressive, déloyale ou trompeuse. Elle prohibe aussi toute mendicité à proximité d’une série de lieux comme les transports publics, les entrées des magasins, les écoles, les établissements médicaux ainsi que sur les marchés. La notion de « proximité » doit être évaluée avec « pragmatisme », sur la base d’un ordre de grandeur indicatif d’environ cinq mètres, ajoute la Ville.

Une campagne d’information va se dérouler en parallèle auprès des commerçants. L’objectif est de préciser les zones et horaires concernés, fournir des outils de prévention et encourager une vigilance partagée, souligne encore le communiqué.