La Ville de Neuchâtel inaugure une promenade Marthe Robert

Keystone-SDA

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La Ville de Neuchâtel poursuit le réaménagement du site des Jeunes-Rives. Les autorités communales ont inauguré samedi la nouvelle promenade Marthe Robert. L'événement vient marquer de "manière festive" la fin des travaux du secteur 1.

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(Keystone-ATS) La cérémonie s’est tenue sous un soleil radieux et caniculaire, en présence du Conseil communal. La promenade Marthe Robert opérera le trait d’union entre les bâtiments en bois des Jeunes-Rives, soit la batellerie, le restaurant, le pavillon et le café-bain, qui prendront des numéros pairs (2, 4, 6 et 8).

Tombée dans un certain oubli, Marthe Robert, personnalité née en 1888 et décédée en 1973, était pourtant une sportive «remarquable». Elle a été ainsi la première femme à traverser le lac de Neuchâtel à la nage à seulement 16 ans, en 1904 donc, avant de se distinguer dans plusieurs compétitions internationales.

Rééquilibrage

L’exécutif «a voulu rendre hommage à un esprit libre et indépendant, en donnant son nom à une allée emblématique d’un grand projet, en phase avec la volonté de rééquilibrer la représentation entre hommes et femmes sur l’espace public», a indiqué la conseillère communale Julie Courcier Delafontaine, responsable de la cohésion sociale.

Marthe Robert figure d’ailleurs parmi les 50 biographies neuchâteloises publiées dans le journal communal N+ et sur le site de la Ville de Neuchâtel. L’inauguration publique de la plaque commémorative a eu lieu devant le café-bain, en présence d’invités et de descendants de la nageuse «intrépide».

«C’est une étape marquante que celle de la finalisation du secteur 1 le long des rives, qui promet d’augmenter encore le succès déjà considérable du site des Jeunes-Rives avec l’ouverture de ces établissements publics», a déclaré la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin, dont les services sont en charge du projet.

Secteur 2

Au-delà de l’inauguration, la commune a rappelé l’ouverture toute récente du restaurant des Jeunes-Rives, en attendant celle du café-bain des Jeunes-Rives à fin juillet. En juin, les lieux ont déjà été le théâtre de Festi’neuch, événement incontournable de la région, qui a accueilli 60’000 visiteurs quatre jours durant.

Les travaux du secteur 2 se poursuivront pour leur part pendant la saison de baignade, sans pour autant empiéter sur les zones de loisirs, à l’arrière des rives que longe le quai Léopold-Robert. Ici, la grande inauguration aura lieu au cours de l’été de l’an prochain, selon les autorités communales.

Pour mémoire, le réaménagement des Jeunes-Rives constitue un important projet de la Ville de Neuchâtel, réalisé en deux étapes. La première, conçue et concrétisée par frundgallina architectes (2023-2026), a donc consisté en un remodelage des rives et la construction de quatre bâtiments en bois local.

Plage primée

La plage a été distinguée d’ailleurs récemment par l’association Patrimoine suisse, comme l’un des 50 plus beaux lieux de baignade en Suisse, a rappelé la commune dans un communiqué. La seconde étape a commencé de son côté au début de l’année en cours et doit s’achever à mi-2027.

En plus des travaux paysagers et du terrain de jeux sur sable, ce nouvel espace fera naître une scène polyvalente en libre d’accès pour le sport et la culture. Sa réalisation est assumée par le Service de l’urbanisme, des mobilités et des espaces publics de la Ville.