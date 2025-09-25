La Ville de Neuchâtel réorganise une partie de son administration
La Ville de Neuchâtel va réorganiser une partie de son administration dès le 1er janvier 2026, sans supprimer des postes. Les services concernés sont l’aménagement du territoire, les espaces publics, les projets paysagers, les infrastructures souterraines, la mobilité, l’environnement et l’énergie.
(Keystone-ATS) «Cette nouvelle organisation permettra de meilleures synergies entre les équipes et au final davantage d’efficience», a indiqué jeudi le Conseil communal. «Cette nouvelle formule n’entraîne aucune suppression de poste et prend en compte plusieurs emplois vacants dus à des départs naturels prévus d’ici fin à 2025, dont celui de l’ingénieur communal Antoine Benacloche», a précisé la Ville.
Le nouveau Service de l’urbanisme, des mobilités et des espaces publics (SUMEP) gérera la stratégie et la planification territoriale, les permis de construire, les projets d’espaces publics et les parcs et promenades pour l’entretien des espaces verts. Il sera dirigé par la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin.
Le Service des infrastructures, de l’environnement et de l’énergie s’occupera de l’assainissement des eaux et des réseaux, des équipements et des infrastructures, de la voirie, de l’environnement et de l’énergie ainsi que des forêts. Il sera dirigé par Johanna Lott Fischer, qui sera aussi responsable du Service de la protection, de la sécurité et de la mobilité.
Ce dernier ne gérera toutefois plus l’Office de la mobilité – hormis la gestion des vélos Neuchâtelroule – qui rejoint le SUMEP.