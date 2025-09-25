La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La Ville de Neuchâtel réorganise une partie de son administration

Keystone-SDA

La Ville de Neuchâtel va réorganiser une partie de son administration dès le 1er janvier 2026, sans supprimer des postes. Les services concernés sont l’aménagement du territoire, les espaces publics, les projets paysagers, les infrastructures souterraines, la mobilité, l’environnement et l’énergie.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Cette nouvelle organisation permettra de meilleures synergies entre les équipes et au final davantage d’efficience», a indiqué jeudi le Conseil communal. «Cette nouvelle formule n’entraîne aucune suppression de poste et prend en compte plusieurs emplois vacants dus à des départs naturels prévus d’ici fin à 2025, dont celui de l’ingénieur communal Antoine Benacloche», a précisé la Ville.

Le nouveau Service de l’urbanisme, des mobilités et des espaces publics (SUMEP) gérera la stratégie et la planification territoriale, les permis de construire, les projets d’espaces publics et les parcs et promenades pour l’entretien des espaces verts. Il sera dirigé par la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin.

Le Service des infrastructures, de l’environnement et de l’énergie s’occupera de l’assainissement des eaux et des réseaux, des équipements et des infrastructures, de la voirie, de l’environnement et de l’énergie ainsi que des forêts. Il sera dirigé par Johanna Lott Fischer, qui sera aussi responsable du Service de la protection, de la sécurité et de la mobilité.

Ce dernier ne gérera toutefois plus l’Office de la mobilité – hormis la gestion des vélos Neuchâtelroule – qui rejoint le SUMEP.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision