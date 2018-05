Ce contenu a été publié le 25 mai 2018 12:00 25. mai 2018 - 12:00

Des initiatives au contenu difficilement digeste sont aussi au menu de la démocratie suisse. On fait alors appel à des experts. Souvent, il arrive que leurs explications soient incompréhensibles et pas tout à fait neutres. Le doctorant en économie Fabio Canetg a cherché - et trouvé - une solution à ce problème.

Modèles fiscaux, péréquation financière, ou l’actuelle initiative «Monnaie pleine»: le travail des électeurs suisses peut se révéler fastidieux.

Lorsque les objets sont compliqués, les citoyens et les médias s'appuient volontiers sur des informations fournies par des spécialistes. Mais attention: ceux-ci ne sont pas toujours neutres et ils peuvent aussi parler de manière compliquée.

Fabio Canetg est doctorant en économie à l'Université de Berne et étudie la politique monétaire. Il s'est ainsi penché de manière approfondie sur l'initiative «Monnaie pleine», sur laquelle les Suisses devront se prononcer le 10 juin 2018. Son objectif: présenter l’objet de manière neutre. Il voyage donc à travers la Suisse pour l’expliquer aux citoyens intéressés en 45 minutes, afin qu'ils puissent se forger une opinion et prendre une décision avant de se rendre aux urnes.





