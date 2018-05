Ce contenu a été publié le 30 mars 2018 10:00 30. mars 2018 - 10:00

Plus la politique est polarisée, plus il est difficile de trouver des solutions. Quel est le remède? Réunir une grande variété de personnes autour d’une table et les laisser réfléchir à des solutions.

Délibération, le mot résonne comme une formule magique: une discussion autour de différentes possibilités pour parvenir à une décision commune. Un processus qui se trouve au centre des expériences de Jonas Nakonz et ses jeunes collègues du forausLien externe, think tank sur la politique étrangère de la Suisse.

Depuis deux ans, Jonas Nakonz organise «PoliTisch», un format de débats sur la politique migratoire avec divers intervenants issus de différents groupes de population. Des politiciens sont aussi conviés. Autour d’un repas, des positions et des avis variés sont partagés. Jonas Nakonz peut ainsi observer de quelle manière ces groupes hétérogènes trouvent des solutions à des questions politiques.

Derrière cette approche se trouve le principe suivant: lorsque le gens sont intégrés tôt ou depuis le début à un débat politique, ils ont la possibilité d’exprimer leur avis beaucoup plus précisément que lorsqu’ils doivent simplement dire «oui» ou «non» à la fin du processus. Ce serait ainsi précisément la réduction de l’exercice de la démocratie à un «soit…, soit…» qui mène à une polarisation.

