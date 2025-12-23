Lac de Bienne: les Verts contre la révision de réserves naturelles

Les Verts Seeland-Bienne ont déposé un recours contre la révision des réserves naturelles de Hagneck et de Lüscherz, sur la rive sud du lac de Bienne. La protection de la faune et de la flore en début d'été y est insuffisante, soulignent-ils.

(Keystone-ATS) La révision des dispositions régissant les réserves naturelles du delta de l’Aar à Hagneck et de la plage de Lüscherz contient «d’importantes concessions en faveur du sport et des loisirs», estiment mardi les écologistes dans un communiqué. L’accès à la zone centrale des marais pendant quatre mois est trop long et met en danger les oiseaux nicheurs.

Le texte viole ainsi les réglementations des inventaires nationaux des biotopes ainsi que les exigences de protection de la nature aux niveaux cantonal, national et international, selon les Verts Seeland-Bienne.

Ces derniers demandent une réduction d’un mois de ces dérogations. La baignade devrait ainsi être limitée à trois mois, soit du 15 juin au 15 septembre.

Le canton de Berne a revu ses anciennes dispositions en matière de protection de la nature sur le lac de Bienne, étendant la zone protégée de Hagneck et réduisant celle de Lüscherz.

Une pétition munie de près de 6700 signatures a été déposée en novembre 2024 contre ce projet. Les représentants de l'»IG Südufer» (groupe d’intérêt rive sud) s’inquiétaient de la réduction l’accès public au lac de Bienne.