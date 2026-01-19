La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Lac de Neuchâtel: pollution dans le port de Gletterens (FR)

Keystone-SDA

Une pollution a été constatée samedi vers 9h00 au port de Gletterens (FR) au bord du lac de Neuchâtel. Une grande partie du site était recouverte d'un film blanchâtre. L'origine de la pollution est pour le moment inconnue et fait l'objet d'une analyse du service fribourgeois de l'environnement.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Des barrages flottants ont été posés pour contenir la pollution et le port de Gletterens est fermé jusqu’à nouvel avis. Pour l’heure, aucun dégât à la faune et la flore n’a été constaté», a indiqué lundi la police fribourgeoise. Une enquête est en cours.

