Lacs romands: les feux d’alerte ont été remplacés
Les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat bénéficient désormais de nouveaux feux d'alerte sur leurs rives. Ils sont toujours au nombre de 36, mais le système a été entièrement modernisé.
(Keystone-ATS) L’obsolescence technique et l’augmentation des pannes rendaient nécessaire une rénovation complète. Les plus anciens feux encore en service dataient d’une trentaine d’années, a relevé mercredi Louis-Henri Delarageaz, chef du Service vaudois de la sécurité civile et militaire (SSCM), devant la presse à Yverdon.
Les anciens feux dits «à éclipses» – un cache tournait autour de l’ampoule – ont été remplacés par un système LED, comme cela se fait pour la plupart des autres lacs du pays.