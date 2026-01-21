Lactalis rappelle six lots de lait infantile, 18 pays concernés

Keystone-SDA

Le géant laitier Lactalis a annoncé mercredi procéder à un rappel de six lots de lait infantile de la marque Picot en France, en raison de la "présence potentielle" de "céréulide", substance d'origine bactérienne susceptible de provoquer diarrhées et vomissements.

1 minute

(Keystone-ATS) «C’est un fournisseur international qui propose de l’ARA», un oméga rentrant dans la composition de certains laits infantiles, qui est concerné, a précisé Lactalis à l’AFP, ajoutant que «18 pays, notamment en Amérique latine», ainsi que l’Espagne, seraient visés par des rappels.