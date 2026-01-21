La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Lactalis rappelle six lots de lait infantile, 18 pays concernés

Keystone-SDA

Le géant laitier Lactalis a annoncé mercredi procéder à un rappel de six lots de lait infantile de la marque Picot en France, en raison de la "présence potentielle" de "céréulide", substance d'origine bactérienne susceptible de provoquer diarrhées et vomissements.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «C’est un fournisseur international qui propose de l’ARA», un oméga rentrant dans la composition de certains laits infantiles, qui est concerné, a précisé Lactalis à l’AFP, ajoutant que «18 pays, notamment en Amérique latine», ainsi que l’Espagne, seraient visés par des rappels.

