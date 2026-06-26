L’Agglomération de Fribourg tire sa révérence après près de 20 ans

Keystone-SDA

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L’Agglomération de Fribourg s'apprête à mettre fin à ses activités après près de 20 ans de coopération régionale. Cette structure aura permis de coordonner le développement du territoire à l’échelle régionale, de renforcer la collaboration entre les communes et de concrétiser des projets d’infrastructure en bénéficiant des soutiens fédéraux.

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(Keystone-ATS) L’Agglomération de Fribourg a été créée en 2008 dans un contexte de forte croissance urbaine. Cette évolution démographique a obligé les communes à faire face à des enjeux qui ne pouvaient plus être pensés à l’échelle communale uniquement, rappelle vendredi l’Agglomération de Fribourg dans un communiqué.

Entre 2008 et 2024, la population des dix communes fondatrices est passée de 72’625 à 87’460 habitants, soit une croissance de plus de 20% en seize ans. Face à cette évolution rapide du territoire, la nécessité de s’unir est devenue une évidence, conduisant à la création de cette institution publique autonome.

Durant près de vingt ans, cette structure pionnière s’est investie pour développer des projets répondant aux enjeux d’un monde qui change, tant en matière de mobilité, d’urbanisation et de biodiversité. Elle s’est aussi engagée pour soutenir l’économie et la culture régionales.

En dépassant la barrière des langues, elle a permis de réunir les communes d’Avry, de Belfaux, Corminboeuf, Düdingen, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran et Villars-sur-Glâne, autour d’une vision commune. Elle a ainsi permis d’instaurer une nouvelle manière de penser.

Transmission d’un héritage

Comme prévu par la nouvelle loi cantonale sur les agglomérations, l’Agglomération de Fribourg doit désormais céder sa place à de nouvelles structures chargées de reprendre les tâches d’intérêt régional qu’elle a portées durant près de vingt ans. Les missions liées au développement territorial seront reprises par l’Association régionale de la Sarine (ARS).

L’ARS poursuivra ainsi le travail engagé par l’Agglomération en assurant la planification du développement territorial dans le centre cantonal ainsi qu’avec toutes les communes du district de la Sarine, mais également au-delà. La promotion culturelle sera quant à elle portée par Arcia, la nouvelle association culturelle régionale, dont la création est prévue au début de l’année 2027.