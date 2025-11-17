La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Lait équitable: une association pointe du doigt Migros

Keystone-SDA

L’Association de soutien au lait équitable (ASLE) exige lundi le retour d’un lait à un prix équitable dans les rayons de Migros. Elle accuse le distributeur de payer le lait suisse en dessous des coûts de production et de contribuer à la disparition des exploitations.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’ASLE a fait cet appel lundi dans les médias à Berne. Le lait doit être payé à un prix couvrant les coûts de production. Alors qu’Agridea (Association suisse pour le développement de l’agriculture) estime ce prix à 98 ct/kg, Migros n’en verse qu’environ 79.

L’association juge que ce prix est insuffisant et qu’il contribue à la disparition des exploitations laitières (de 39’900 en 2000 à 16’600 en 2024).

L’ASLE rappelle que Migros proposait déjà du lait équitable dans ses rayons en 2021. Elle conteste l’idée d’une absence de demande: selon l’association, quelque 370’000 litres avaient été vendus en une année.

Élus et organisations de consommateurs soutiennent l’appel, avertissant que la Suisse pourrait perdre son autosuffisance laitière. L’ASLE invite le public à signer sa pétition.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision