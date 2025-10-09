Lancement d’une initiative pour un marché couvert à Lausanne

Keystone-SDA

Une association lance une initiative communale pour créer une halle gourmande à la Riponne, en plein coeur de Lausanne. Les initiants ont jusqu'au 5 janvier pour récolter un peu plus de 9000 signatures, soit 10% du corps électoral.

(Keystone-ATS) Le projet, emmené par le journaliste Jean-Marc Corset, réclame la création d’un marché couvert public sur la place de la Riponne. Cette halle gourmande complèterait et pérenniserait le marché en plein air actuel en offrant de meilleures conditions de confort aux visiteurs et aux marchands, explique jeudi un communiqué.

Le marché traditionnel bihebdomadaire actuel vit des jours difficiles et doit se réinventer, estiment les initiants. Avec un marché couvert, il pourrait trouver un nouvel élan qui bénéficierait à tout le centre-ville. Un édifice de «belle architecture pourrait aussi redorer l’image de la Riponne», qui est en réaménagement.

Votation espérée

«En lançant une initiative populaire, nous voulons que la population lausannoise puisse contribuer à définir l’avenir de la plus grande place du canton», explique l’association La Halle Grenette Lausanne. Celle-ci souligne que de nombreuses halles de ce type sont réhabilitées en Europe. Annecy, en France voisine, va bientôt en inaugurer une et Monthey (VS) y songe également.

Les initiants rappellent que la place de la Riponne est depuis des siècles le lieu de rencontre entre gens de la ville et de la campagne. Ils souhaitent lui redonner vie dans l’esprit de la Grenette, l’ancienne halle à blé et marché couvert de la place.

Ce projet est une initiative citoyenne non partisane. Le comité d’initiative compte sept personnes, dont le rédacteur indépendant Jean-Marc Corset, l’artisan chocolatier Laurent Buet et l’ancien chancelier de l’Etat de Vaud Vincent Grandjean.