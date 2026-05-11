Langue des signes: 1e suisse pour la police municipale de Genève

La police municipale de la Ville de Genève est accessible dès ce lundi pour les sourds et malentendants grâce à un dispositif d'interprétation en temps réel en langue des signes. Cette approche systématique, grâce à la Fondation PROCOM, est une première en Suisse dans le domaine policier.

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(Keystone-ATS) Les personnes atteintes pourront être mises en relation directement en visio avec un interprète lorsqu’elles se présentent à un guichet ou qu’elles ont un contact avec un agent. Un QR-Code sera activé et, sur le terrain, il figurera sur le smartphone du fonctionnaire.

Il faut «garantir que chaque personne puisse accéder aux services publics dans des conditions équitables», fait remarquer la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis. Une «étape importante», renchérit la commandante de la police municipale Christine Camp.

Entre 20’000 et 30’000 personnes sont sourdes en Suisse. Et près d’un million souffrent d’un handicap auditif. La Ville de Genève anticipe notamment la révision de la loi fédérale sur l’égalité pour les personnes handicapées.