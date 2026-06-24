L’artiste français Abraham Poincheval a relié le Grütli à Fribourg

Keystone-SDA

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L’artiste français Abraham Poincheval vient d'achever son périple reliant à pied la prairie du Grütli (UR) à Fribourg, revêtu d’une armure médiévale de 30 kilos. La performance a été organisée dans le cadre des 550 ans de la bataille de Morat, avec le Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF).

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(Keystone-ATS) Parti des hauteurs du lac des Quatre-Cantons le 11 juin, Abraham Poincheval a parcouru environ 250 kilomètres en douze jours pour arriver lundi à Fribourg. Sous une chaleur écrasante, en présence du syndic Elias Moussa et de la conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens, le quinquagénaire a déposé un rameau de tilleul.

Avant de s’asseoir pour prendre du repos. «Je sens que ça retombe», a-t-il commenté alors, cité mercredi dans les colonnes du quotidien La Liberté. Passionné d’histoire et de mythologie, le Marseillais né en 1972 s’était déjà signalé en mars 2023, en s’enfermant dans une statue du MAHF, lors d’une exposition de la série Corpus.

Au Palais fédéral

Parmi les moments clés de son périple, il y a eu la visite du Palais fédéral à Berne. Abraham Poincheval, avec son escorte, a aussi vu des lieux emblématiques tels que la chapelle du champ de bataille de Sempach ou le canton de Soleure, entré en même temps que Fribourg dans la Confédération en 1481. De quoi «faire récit avec le paysage».

Documentée, l’errance chevaleresque et artistique du Français sera au cœur d’une exposition prévue à compter du 1er octobre au MAHF. Un film retraçant le parcours d’Abraham Poincheval y sera également diffusé. L’armure, marquée par son voyage helvétique, sera modifiée et deviendra œuvre d’art à son tour.

Des objets et des œuvres illustreront encore certains lieux traversés. Et des thématiques seront approfondies, a décrit Ivan Mariano, directeur du MAHF, qui a accompagné l’artiste marseillais né à Alençon pratiquement tout au long de son parcours. A noter que l’armure est la copie d’une pièce de la fin du Moyen Age.