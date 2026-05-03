Lausanne: 83 artistes ont ouvert leur atelier à 4300 visiteurs

Keystone-SDA

Ce week-end, 83 artistes, dont 19 nouveaux venus, ont ouvert les portes de leurs ateliers à l'occasion de la 20e édition d'APERTI. Cet événement de la région lausannoise a attiré 4300 curieux.

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(Keystone-ATS) La palette des pratiques artistiques à découvrir était large, allant de la peinture à la photographie, de la gravure aux pratiques multimédias en passant par la sculpture et l’art sonore, indiquent dimanche les organisateurs dans un communiqué. Et d’ajouter que «cette immersion directe au coeur des lieux de création a favorisé des échanges riches et spontanés».

Pour cette 20e édition, APERTI proposait aux visiteurs un carnet dans lequel ils pouvaient récolter l’empreinte d’un tampon créé spécialement par les artistes. Ces dernières ont transformé le carnet en «objet unique, à la fois trace du voyage et souvenir des rencontres», notent les organisateurs.

Les visiteurs ont aussi pu prendre part à des projets participatifs et assister à des performances et des démonstrations.