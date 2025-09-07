La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Lausanne: chauffard accusé de mise en danger de la vie d’autrui

Keystone-SDA

Un automobiliste vaudois au volant d'une voiture de sport a dirigé son véhicule contre des manifestants propalestiniens samedi à Lausanne. Deux personnes ont été légèrement blessées. Arrêté puis relâché, l'homme devra répondre de mise en danger de la vie d'autrui.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) Les faits se sont déroulés samedi vers 19h00. Alors qu’une partie des 1500 à 2000 manifestants présents faisaient une halte à la hauteur du Pont Chauderon, un automobiliste, impatient de pouvoir emprunter l’ouvrage, a choisi de doubler des voitures et deux bus des Transports publics lausannois (TP) à l’arrêt, qui attendaient que les manifestants continuent leur chemin en direction de Montbenon.

Dans une vidéo que Keystone-ATS s’est procurée, on voit une voiture de sport de couleur gris foncé emprunter le pont Chauderon à contresens. Arrivé à proximité des manifestants, l’automobiliste a réduit sa vitesse avant de serpenter entre les présents, de freiner une dernière fois et de poursuivre sa route, sans jamais s’arrêter. L’ensemble des faits aura duré 13 secondes.

Immédiatement appréhendé

«Alors que les manifestants observaient un temps d’arrêt (ndlr: assis sur le bitume pour un grand nombre d’entre eux), un véhicule immatriculé dans le canton de Vaud ne s’est pas arrêté, malgré les injonctions de la police sur place», avait souligné la police municipale dans son communiqué diffusé, tard, samedi soir. La foule a réagi et a tenté de stopper la voiture, occasionnant des dégâts à cette dernière.

Plusieurs personnes ont été choquées et deux autres ont été légèrement blessées, sans que cela ne nécessite de prise en charge sanitaire sur place. Le conducteur a été appréhendé au sud du pont Chauderon par les forces de l’ordre, soit seulement quelques instants après sa folle manoeuvre. L’homme interpellé est un Lausannois de 56 ans, selon la police.

Jusqu’à 5 ans de prison ferme

Une enquête a été ouverte par le Ministère public et confiée à la police judiciaire de Lausanne. Pour l’heure, le chef d’accusation retenu est «mise en danger de la vie d’autrui». Selon le code pénal, son auteur risque jusqu’à 5 ans de prison au plus ou une peine pécuniaire, selon l’article 129 du code pénal (CPC). La police municipale ne se prononce pas sur le mobile de l’homme interpellé.

La mobilisation a réuni entre 1500 et 2000 militants et sympathisants pro-palestiniens, selon les estimations de la police municipale lausannoise. Cette manifestation «non autorisée», précise-t-elle, s’est déroulée de manière pacifique, encadrée par les forces de l’ordre.

Le rendez-vous était organisé par plusieurs collectifs pro-palestiniens, dont Association Palestine, Collectif Sud Global, le Mouvement BDS ou encore Camp’Unil’Pal.

