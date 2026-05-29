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Lausanne: du sport gratuit pour tous en plein air

Keystone-SDA

La ville de Lausanne veut inciter sa population à bouger davantage. De mai à fin octobre, elle propose plus de 350 activités sportives et physiques à pratiquer gratuitement en plein air.

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(Keystone-ATS) Après six éditions, le programme «Eté sportif» s’étend et devient Laus’Active. L’an dernier, il avait attiré plusieurs milliers de personnes. Désormais, la période ne se limite plus à l’été mais s’étend sur six mois et le nombre d’activités a plus que triplé.

Le public retrouvera la zumba, le yoga, l’aquagym, les pilates, le nordic walking, le renforcement musculaire ou encore l’urban training. De nouveaux cours s’adressent plus particulièrement aux femmes et aux seniors. Les cours se déroulent dans des parcs ou dans les piscines de quartier. Certains nécessitent une inscription.

«Avec Laus’Active, nous souhaitons rappeler que l’espace public est un formidable terrain de sport, accessible en tout temps et à tout le monde», rappelle la municipale Emilie Moeschler. Les piscines de quartier sont en accès libre et la ville met à disposition du matériel de sport et de loisirs en libre-service grâce aux 30 casiers connectés installés sur le territoire communal.

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