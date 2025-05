Lausanne: initiative pour créer un marché couvert à la Riponne

Les partisans d'un marché couvert à la Riponne à Lausanne ne baissent pas les bras. Ils vont lancer une initiative communale pour que la population puisse se prononcer sur ce projet, non retenu dans le cadre du réaménagement de la place.

(Keystone-ATS) « Nous souhaitons que les Lausannoises et les Lausannois puissent se déterminer sur cette idée face au projet présenté par la Ville le 1er mars dernier », indique mardi la nouvelle association La Halle Grenette Lausanne. Celle-ci annonce une opération de financement participatif et précise vouloir lancer son initiative après les vacances d’été.

Si cette association salue la volonté de la Ville de reverdir le pourtour de la place, elle estime que la plus grande partie resterait minéralisée. Elle souligne aussi que l’usage de la future Riponne serait « très similaire » à plusieurs autres places lausannoises.

A l’inverse, la création d’un marché couvert constituerait une nouveauté pour Lausanne. « En redonnant un nouvel élan au marché traditionnel, la halle gourmande aurait toute sa raison d’être à la Riponne, au plan historique, urbanistique, social et économique », poursuit le communiqué. Et d’ajouter que l’initiative se veut « citoyenne, non partisane et désintéressée au plan économique. »

Produits frais et terroir

En mars dernier, un jury de 17 membres a désigné le projet du bureau lausannois d’architecte-paysagiste Paysagestion pour réaménager la Riponne. Il a été choisi parmi cinq propositions en lice, mais pas celle consistant à créer marché couvert.

La Halle Grenette dit regretter que cette idée d’une halle gourmande, pourtant exprimée par des habitants lors de la démarche participative de 2019, n’ait pas été retenue dans le cahier des charges pour ce concours.

Citant le succès de marchés couverts dans d’autres villes, notamment en France ou à Bâle, l’association assure qu’une telle infrastructure connaîtrait un succès populaire et permettrait de « mettre en valeur les aliments frais produits en circuit court et les goûts de terroir. »