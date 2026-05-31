Lausanne: jouer, bouger et partager en familles dimanche prochain

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne donne rendez-vous aux familles le dimanche 7 juin aux Jardins de Beaulieu pour une édition spéciale "jeu" de Familles en fête. Ouverte à tous et gratuite, cette journée propose aux familles une multitude d'activités ludiques et d'animations pour tous les âges, ainsi que des rencontres avec les associations engagées pour le bien-être familial.

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(Keystone-ATS) Au programme de cette 5e édition: course de super-héroïnes et super-héros, initiations à la grimpe, à la capoeira, au Kin ball et à la gymnastique au sol. Un vide-dressing d’habits pour enfants et un marché aux jouets permettront également aux familles de faire de bonnes affaires dans une ambiance détendue et durable, indique la Ville dans un communiqué.

Et pour compléter cette édition spéciale, le jeu sera présent sous plusieurs formes: jeux géants en bois, énigmes, jeu de pistes, etc. Une offre de restauration sera aussi proposée sur place. Depuis 2022, Familles en fête est organisé par le Bureau lausannois des familles.