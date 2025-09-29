Lausanne: la Blécherette a un nouveau journal de quartier

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un nouveau journal de quartier a vu le jour à Lausanne, destiné aux habitants de la Blécherette et baptisé "Aouuuh". Son premier numéro a été tiré à 1500 exemplaires.

(Keystone-ATS) Basé aux Plaines-du-Loup, le journal paraîtra à un rythme trimestriel et vise à «raconter son territoire et la diversité» des personnes qui habitent dans ce quartier en pleine évolution, indique lundi le média dans un communiqué.

Une dizaine de personnes ont collaboré au premier numéro de septembre, parmi lesquels des journalistes, des graphistes, des photographes et des illustrateurs. Au fil des 32 pages, on retrouve notamment les réponses du syndic de Lausanne, Grégoire Junod, aux questions posées par des enfants des Plaines-du-Loup.

Proposé à prix libre, le journal a été distribué dans les boîtes aux lettres du quartier et mis à disposition dans plusieurs lieux publics. Le journal est soutenu financièrement par son lectorat, des annonceurs et des mécènes.

