Lausanne: le festival Booklovers revient pour une 3e édition

Keystone-SDA

Le site muséal lausannois de Plateforme 10 accueille le week-end prochain la troisième édition de Boolovers, le premier festival romand dédié à la littérature pour jeunes adultes. Une figure phare, l'autrice française Morgane Moncomble, viendra présenter son dernier ouvrage "La révolte de la reine". Elle participera à plusieurs conférences et séances de dédicaces.

1 minute

(Keystone-ATS) Le festival, organisé par Plateforme 10 et Payot Librairie, annonce une édition 2026 «plus ambitieuse», avec la présence d’une vingtaine d’autrices et d’influenceuses qui marquent l’actualité du genre. Parmi les invitées figurent l’Ecossaise Estelle Maskame et les Françaises Delinda Dane et Dahlia Blake.

Des conférences aborderont les évolutions de la littérature pour jeunes adultes ainsi que les enjeux sociétaux actuels. Une table ronde sera consacrée aux représentations des identités trans.

Le festival entièrement gratuit propose aussi des séances de dédicaces, des masterclasses et des ateliers créatifs, notamment de calligraphie, d’écriture de fanfiction et de jaspage (décoration de la tranche des pages d’un livre). Une librairie éphémère, un défilé cosplay, un spectacle d’improvisation et des expériences de réalité virtuelle complètent le programme.