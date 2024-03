Lausanne: le fleurissement des quais d’Ouchy plus écologique

2 minutes

(Keystone-ATS) D’importants travaux d’aménagement ont été réalisés le long des quais d’Ouchy à Lausanne. Les massifs de plantes annuelles et bisannuelles ont été remplacés par des plantes vivaces. Ils sont complétés par plus de 100’000 bulbes offrant une “floraison spectaculaire” au printemps, affirme la capitale vaudoise.

Entamés à l’automne 2023, les travaux d’aménagement et de remplacement des plantes annuelles et bisannuelles au profit de vivaces sont terminés, écrit mardi la Ville de Lausanne dans un communiqué. Etroitement liés au Plan climat, ils traduisent “une nouvelle image plus naturelle et durable” du fleurissement de la ville.

Les nouveaux aménagements concernent également l’augmentation de la surface de canopée, la valorisation des accès au lac et une meilleure place pour la biodiversité. Les pelouses fleuries offriront de nouveaux accès au lac et se mueront en zones de détente pour les adeptes de baignades en période estivale.

En complément, le dégrappage (enlèvement du bitume) et la plantation d’arbres sur “les balcons” donnant sur le lac viendront apporter une meilleure respiration des sols et plus de fraîcheur.

Du gravier

“Ces nouvelles plantations contribuent à fleurir la ville et à augmenter la canopée lausannoise qui d’ici quelques années constituera de nouveaux espaces ombragés bienvenus aux beaux jours” se réjouit la municipale Natacha Litzistorf, citée dans le communiqué.

Une couverture de gravier a été utilisée localement pour protéger les nouvelles plantations. Les objectifs de ce procédé écologique et durable sont multiples: ils permettent de limiter la croissance des mauvaises herbes, de maintenir la température du sol et d’éviter les phénomènes de ravinement lors des fortes pluies.

Le collet des plantes vivaces est également protégé de l’humidité hivernale lors de nouvelles plantations. Une fois que la végétation aura poussé, le gravier, qui provient d’une carrière proche de Villeneuve, ne sera quasi plus visible, affirme le communiqué.