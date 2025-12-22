Lausanne: les négociations avec une femme en détresse aboutissent

Keystone-SDA

La police de Lausanne est intervenue lundi en fin de matinée à la rue de Mornex à Lausanne. Une femme d'une quarantaine d'années qui s'était vu refuser une prestation au Service des curatelles et tutelles professionnelles s'était retranchée dans un bureau avec un pistolet d'alarme. Suite à une négociation fructueuse avec la police, elle s'est délestée de son arme.

(Keystone-ATS) La quadragénaire a ensuite été acheminée en milieu hospitalier, a communiqué Samuel Nanchen, porte-parole de la police de Lausanne. L’intervention de la police qui a duré environ 2h00 s’est achevée vers 13h00, a-t-il précisé.

Vingt policiers et une ambulance ont été mobilisés dans le cadre de cette intervention. Les forces de l’ordre ont rapidement pu confirmer que la population ne courait pas de danger.