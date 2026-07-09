Lausanne: nuit blanche autorisée dans les établissements publics

Keystone-SDA

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A l'occasion du match de quarts de finale opposant la Suisse à l'Argentine et à l'instar d'autres villes, Lausanne va aussi autoriser les bars, cafés et restaurants de la ville à rester ouvert toute la nuit de samedi à dimanche pour diffuser le match. Les terrasses sont aussi concernées par cette décision.

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(Keystone-ATS) La rencontre de la Coupe du Monde de football pourra donc aussi être diffusée à l’extérieur de ces établissements publics, à condition de ne pas émettre un autre son que celui des commentaires du match, a indiqué à Keystone-ATS, Pierre-Antoine Hildbrand, municipal en charge de l’économie et de la sécurité.

La «Fan Fest» au stade lausannois de la Tuilière – et ses cinq écrans géants – est, elle, reconduite après celle pour le match Suisse-Colombie de mardi soir, a annoncé jeudi le Lausanne-Sport dans un communiqué. Cette fois-ci ce ne sont pas 2500 personnes qui sont attendues comme mardi, mais 4000 personnes dans la nuit de samedi à dimanche.

Ouverture des portes 1h30 avant le début du match prévu à 03h00 du matin, au prix de dix francs pour les adultes et de cinq francs pour les enfants.

Compétence communale

A noter que les villes d’Yverdon-les-Bains, de Vevey et de Nyon ont aussi des fans zones. Mais également Aigle, Lucens ou encore Salavaux par exemple. A Yverdon, les établissements publics auront aussi la possibilité de rester ouverts de 02h00 à 06h00 pour diffuser le match, mais uniquement en intérieur.

Le Canton de Vaud rappelle pour sa part que la compétence de fixer les horaires d’ouverture des établissements publics appartient exclusivement aux communes. «Le Canton n’est donc pas en mesure de délivrer une autorisation générale en la matière. Ce sont ainsi les communes vaudoises qui autoriseront, ou non, l’exploitation des établissements situés sur leur territoire, notamment pour une éventuelle prolongation d’horaire ou la diffusion du match».