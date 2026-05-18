Lausanne: plus de 200 activités au menu du passeport vacances

Keystone-SDA

Le passeport vacances revient une nouvelle fois proposer des loisirs estivaux aux jeunes âgés de 9 à 15 ans de 37 communes de la région lausannoise. Plus de 200 activités figurent au programme de l'édition 2026, du 29 juin au 12 juillet ainsi que du 3 au 16 août. La vente des sésames débutera le mercredi 20 mai à 12h00.

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(Keystone-ATS) L’offre de base du passeport vacances donne l’accès libre aux transports publics du réseau Mobilis, aux piscines de Lausanne, Prilly et Renens, à une initiation nautique à Lausanne sur Mer (dès 12 ans) ainsi qu’à une visite de la tour de la Cathédrale. La formule comprend également trois séances de cinéma à Pathé Lausanne et Malley-Lumières ainsi que, pour la première fois cette année, au cinéma d’Echallens.

Plus de 200 activités, sur inscription, complètent le programme. Atelier cirque ou bracelets brésiliens, cours de circulation à vélo, jeu de rôle, calligraphie chinoise ou encore escalade sur bloc figurent notamment à ce riche menu.

Le «Passeport Traditionnel», qui inclut l’offre de base et les activités, coûte 45 francs. Les 13-15 ans peuvent également opter pour le «Passeport Farniente», qui comprend uniquement l’offre de base, pour un prix de 25 francs.

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