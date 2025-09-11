Lausanne: plus de bus vers les hautes écoles

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Davantage de bus circulent désormais en direction des hautes écoles lausannoises. Les transports publics de la région lausannoise (tl) ont étendu les horaires de la ligne 1 jusqu'à l'EPFL, qui était jusqu'ici exploitée uniquement aux heures de pointe. De quoi notamment soulager les métros m1 et m2, très chargés durant ces heures.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les trolleybus continuent leur trajet vers le terminus EPFL/Colladon sans discontinuité de 06h30 à 19h00, du lundi au vendredi. «Cette extension d’horaire répond aux besoins des entreprises présentes dans le quartier de l’innovation, des hautes écoles, ainsi qu’à la prochaine ouverture du nouveau bâtiment de la RTS», écrivent jeudi les tl dans un communiqué.

La ligne 1, qui part de la Blécherette, a dépassé les six millions de passagers en 2024, en hausse de 18% sur un an. Le nouveau quartier des Plaines-du-Loup au nord de son tracé et le prolongement de son parcours, au sud vers l’EPFL, expliquent notamment cette hausse.

