Lausanne: RDR architectes récompensé par le prix DEF 2025

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne a décerné mercredi soir le 10e prix Diversité–Emploi–Formation (DEF) 2025 au bureau lausannois RDR architectes. Cette récompense salue l'engagement exemplaire de l'entreprise en faveur de l'intégration professionnelle de jeunes migrants, notamment par le biais de l'apprentissage.

2 minutes

(Keystone-ATS) RDR architectes accueille et forme des jeunes provenant de l’asile et de la migration dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme et le design d’intérieur. Deux de ces jeunes ont récemment obtenu leur CFC d’architectes et ont intégré les effectifs de l’entreprise, tandis qu’une troisième poursuit actuellement sa formation dans ce domaine, a indiqué la Ville de Lausanne dans un communiqué.

L’accompagnement proposé va bien au-delà de l’encadrement professionnel. Il inclut un soutien administratif, linguistique et personnel, dans une volonté d’inclusion globale. Cette approche prend sa source et sa différence dans une culture d’entreprise profondément pluriculturelle, où quinze nationalités sont représentées.

Avec ce prix, l’entreprise va pouvoir offrir plus de places de stages de découverte des métiers de l’architecture aux jeunes issus de la migration, en finançant des cours de français et en développant un dictionnaire simplifié regroupant le vocabulaire métier essentiel, se réjouit Antoine Barc, associé du bureau. L’entreprise souhaite également financer des AG CFF à ceux qui y feront un apprentissage.

Le prix DEF, d’une valeur de 10’000 francs, a été créé en 2016 par la Ville de Lausanne. Il valorise et encourage les initiatives exemplaires des entreprises en matière d’intégration professionnelle des personnes migrantes, en faveur de l’égalité des chances et de la non-discrimination. Il est décerné sur préavis du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) et de la Commission lausannoise pour l’intégration.