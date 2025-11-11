Lausanne: un foyer exclusivement destiné aux femmes migrantes

Keystone-SDA

Un foyer d'hébergement exclusivement destiné aux femmes migrantes ouvrira ses portes à l'été 2026 à Lausanne. Il remplacera le projet initialement prévu à Rolle et tombé à l'eau en septembre dernier. Il prendra place dans le foyer de l'EVAM située à l'avenue du Chablais, qui sera transformé pour l'occasion.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) a validé la transformation progressive du foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) lausannois en structure d’accueil exclusivement réservé aux femmes, en particulier de celles en situation de vulnérabilité, accompagnées ou non d’enfants, indiquent mardi les services d’Isabelle Moret.

La transformation du site débutera progressivement en janvier 2026, pour une mise en exploitation complète prévue à l’été 2026, précisent-ils. Le site offrira une capacité totale de 92 places, dont une partie sera spécifiquement réservée à des femmes victimes de violences domestiques ou sexuelles.

«Sa configuration permettra de répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires, avec des aménagements favorisant la sécurité, la vie en collectivité et l’accompagnement individualisé, y compris pour les femmes accompagnées d’enfants», note encore le DEIEP.

Le site de l’avenue du Chablais avait accueilli jusqu’en 2020 un foyer pour mineurs non accompagnées (MNA). Ce foyer étant mixte, sa partie pour adultes continuait de fonctionner. Quant au projet prévu à Rolle, il avait été abandonné en septembre dernier. Le propriétaire de l’ancien hôtel Rivesrolle, où était prévu le foyer pour femmes, ne souhaitait plus poursuivre ce projet.