Lausanne: un quadragénaire meurt après une bagarre sur une terrasse

Keystone-SDA

Un homme de 43 ans, de nationalité érythréenne, est décédé des suites d'une altercation dans la nuit de mercredi à jeudi dernier sur la terrasse du restaurant Le Vaudois, sur la place de la Riponne à Lausanne. Un membre du personnel de l'établissement a été interpellé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’altercation a mis aux prises la victime avec plusieurs membres du personnel, peu après la fermeture du restaurant. «Elle s’est terminée sur un coup de pied porté au visage de la victime qui a alors perdu connaissance. L’homme est décédé samedi au CHUV», a déclaré mardi à Keystone-ATS Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public vaudois, confirmant une information parue dans 24 heures.

L’auteur du coup de pied a été interpellé. Il a pu s’en aller après avoir été entendu par le procureur. D’autres membres du personnel ayant pris part à l’altercation ont été entendus en qualité de témoins.

Une instruction pénale est en cours. Une autopsie sera effectuée pour établir la cause exacte du décès.

