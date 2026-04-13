Lausanne: une balade aux sons de la ville

Keystone-SDA

La commune de Lausanne organise une balade acoustique à la découverte des bruits de la ville, qu'ils soient agréables ou non. Rendez-vous le mercredi 29 avril pour un parcours à pied de deux heures avec plusieurs moments d'écoute et d'échanges.

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(Keystone-ATS) Cette balade acoustique, qui en est à sa septième édition, est organisée à l’occasion de la journée mondiale contre le bruit. L’objectif est de sensibiliser la population aux bruits urbains, à leurs effets sur la santé et aux moyens mis en oeuvre pour s’en protéger, explique lundi la ville dans un communiqué.

Le parcours mènera du parking de Vennes jusqu’au CHUV en passant par Praz-Séchaud, les Boveresses et Chailly. Les groupes, limités à une quinzaine de personnes, seront accompagnés par un acousticien. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 avril.