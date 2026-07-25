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Lausanne accueille les futurs champions du vélo trial

Keystone-SDA

En attendant le Tour de France féminin, samedi prochain, Lausanne accueille ce week-end une autre compétition internationale de cyclisme: les UCI Trials World Youth Games. A savoir la plus grande compétition mondiale de vélo trial pour les jeunes.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Quelque 200 espoirs, âgés de 9 à 16 ans et issus d’une quinzaine de pays, participent à cette compétition. Les qualifications ont démarré vendredi, tandis que les demi-finales et finales se prolongent jusqu’à dimanche en fin d’après-midi.

L’événement, chapeauté par l’Union cycliste internationale (UCI), se déroule sur le parking de Bellerive, au bord du lac, sur un espace de 15’000 m2. «Ce sont des jeunes, mais leur niveau est déjà excellent. C’est l’équivalent de leur championnat du monde», relève Jean-Daniel Savary, président du comité d’organisation.

L’entrée est gratuite et les organisateurs n’ont pas d’attente particulière en matière d’affluence. «Mais j’espère qu’il y aura du monde. Lausanne est une ville qui vibre pour le vélo», affirme l’ancien entraîneur national, contacté par Keystone-ATS.

Obstacles originaux

Comme pour toute compétition de trial, les jeunes champions devront franchir différents obstacles, sans poser le pied à terre. Le parcours lausannois est divisé en dix zones. Et chacune a été imaginée pour représenter une institution ou un lieu de la capitale vaudoise.

Le marché de la ville y est, par exemple, représenté avec des légumes géants sculptés à la tronçonneuse. Ecoles de musique, chemin des fontaines, manège du Chalet-à-Gobet, Fête fédérale de gymnastique 2025 ou encore Comité international olympique ont aussi droit à des obstacles personnalisés.

«Cela fait deux ans que je travaille sur ces obstacles. Je voulais présenter quelque chose qui sorte de l’ordinaire, de spectaculaire», indique Jean-Daniel Savary.

A noter finalement que c’est la deuxième fois que la Suisse organise cette compétition. Moudon (VD) en avait été l’hôte en 2013.

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