Lausanne continue de parier sur l’énergie solaire

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne continue de miser sur le solaire. Elle a présenté diverses mesures visant à stimuler la pose de panneaux photovoltaïques, que cela soit sur les toits, les balcons ou sur la cheminée de l'usine de Pierre-de-Plan.

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(Keystone-ATS) Alors que le soutien au solaire «s’effrite» au niveau national, Lausanne et le canton de Vaud ont «une vision diamétralement opposée», a affirmé mardi le municipal Xavier Company lors d’une conférence de presse. Malgré les contraintes liées au solaire, notamment son impact sur le réseau électrique, «nous continuons de faire le pari qu’il est indispensable à la transition énergétique», a-t-il déclaré.

Symbole de cet engagement, Lausanne souhaite recouvrir de panneaux la tour de l’usine de Pierre-de-Plan, l’une des balises du ciel lausannois avec ses 80 m de haut. La mise à l’enquête est prévue pour le 2e semestre 2026.

Près de 600 panneaux doivent être posés sur la cheminée de l’usine, voisine du CHUV et qui alimente en chaleur plusieurs bâtiments. L’électricité produite par ces panneaux sera entièrement consommée pour faire fonctionner le chauffage à distance lausannois.

Balcons et toits

Lausanne souhaite aussi «démocratiser» l’accès à l’énergie solaire en l’ouvrant aux locataires, majoritaires en ville. Elle lance ainsi une nouvelle subvention pour la pose de panneaux sur les balcons, laquelle pourra couvrir 25% du coût total de l’installation.

Ce dispositif, qui existe déjà par exemple à Zurich, pourrait réduire jusqu’à 20% la consommation d’électricité d’un ménage, a indiqué Xavier Company. Une enveloppe globale d’environ 125’000 francs est mise à disposition pour une période-test de trois ans.

Pour le municipal en charge des Services industriels (SiL), les toits lausannois continuent aussi de représenter «un fort potentiel». Pour guider les propriétaires, la Ville propose notamment une carte qui permet de vérifier le potentiel solaire d’un bâtiment.

Les démarches administratives ont aussi été simplifiées, sachant que plus de 60% des toits ne présentent pas d’enjeux patrimoniaux et pourraient accueillir des panneaux sans enquête publique ni permis, au moyen d’une simple autorisation délivrée en moins de 30 jours. «Notre objectif est d’inciter les propriétaires à investir et à faciliter leurs démarches», a résumé Xavier Company.

Tarif de reprise

Pour encourager ces propriétaires, Lausanne continue également de garantir un tarif minimum pour le rachat de l’énergie solaire non autoconsommée. Pour 2026, il se monte à 11 ct/kWh pour les installations jusqu’à 100 kW (environ 500 m2), soit «l’un des tarifs de reprise les plus élevés du pays», a assuré Xavier Company.

L’élu des Vert-e-s a finalement rappelé l’existence de la société SI-REN, détenue à 100% par la Ville. Sa mission consiste à financer, installer et exploiter des centrales sur les toitures des bâtiments dès 100 m2. Quelque 160 centrales produisent déjà l’équivalent de la consommation annuelle de 9200 ménages, l’objectif consistant à passer à 12’000 ménages d’ici 2030.