Lausanne est la deuxième grande ville la moins motorisée de Suisse

Keystone-SDA

Lausanne se classe en deuxième position parmi les grandes villes suisses comptant le moins de voitures pour 1000 habitants, juste derrière Bâle. C'est ce que révèle l'édition 2024 de l'Observatoire de la mobilité, qui scrute les habitudes de mobilité des Lausannoises et Lausannois pour la dixième fois depuis 2011.

2 minutes

(Keystone-ATS) Ce 10e rapport montre notamment que la population lausannoise renonce toujours davantage à posséder une voiture, a indiqué vendredi la Ville de Lausanne dans un communiqué. Dans la capitale vaudoise, la marche reste le mode de déplacement le plus fréquemment adopté. Sa part est en constante progression depuis 2015, selon l’Observatoire.

Le vélo constitue toujours plus une alternative privilégiée. La Municipalité accompagne en même temps qu’elle encourage cette évolution, souligne la Ville. En 2024, 5,2 km supplémentaires d’aménagements et de liaisons cyclables ont été réalisés et plus de 1200 nouvelles places de stationnement vélo ont été créées. Alors qu’il y en avait que 286 en 2005, Lausanne en offre aujourd’hui plus de 7700, détaille le rapport.

Celui-ci fait aussi le point sur les régimes de vitesse modérée. Depuis 2024, 57% des rues lausannoises sont en zone 30, en zone de rencontre (20 km/h) ou piétonnes. La nuit, cette proportion atteint 83%, soit 146 km de routes limitées à 30 km/h maximum. En tout, 10 km de voirie ont vu leur vitesse abaissée en 2024, « avec à la clé une baisse du bruit et un gain en sécurité », précise la Ville.

Parmi les évolutions notables en matière de mobilité, les autorités lausannoises observent une hausse continue du nombre de véhicules électriques. Pour accompagner cette transition, 34 nouvelles bornes de recharge ont été installées en 2024 dans neuf stations, à destination des détenteurs de macarons. Elles viennent s’ajouter aux bornes déjà en service dans les quatre stations existantes.