Lausanne-Morges: une tour de contrôle pour les routes et autoroutes

Keystone-SDA

Une tour de contrôle gérera à l'avenir le trafic sur les routes et autoroutes de l'agglomération Lausanne-Morges. Le Conseil d'Etat vaudois va présenter au Grand Conseil une demande de crédit de 21,4 millions de francs pour financer la part cantonale des études et des travaux ainsi que des postes de travail nécessaires à l'exploitation de la future centrale de gestion coordonnée du trafic de l'agglomération (GCTA).

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le Canton et les 26 communes de l’agglomération Lausanne-Morges, avec l’appui de la Confédération, ont décidé de regrouper leurs compétences, leurs ressources et leurs équipements afin de gérer le trafic d’agglomération de manière coordonnée, a indiqué jeudi le gouvernement. «Au coeur du dispositif, une tour de contrôle gérera le trafic sur les routes et autoroutes de l’agglomération», écrit-il.

La gestion du trafic se fait actuellement de manière très sectorielle. La police cantonale vaudoise, la police de Lausanne, les transports publics de la région lausannoise (tl) et ceux de Morges (MBC) disposent chacun d’un outil de gestion propre à leurs besoins, explique le Conseil d’Etat.

Ces installations sont peu coordonnées entre elles et ne permettent pas de réguler le trafic routier à l’échelle de l’agglomération. Les communes gèrent, quant à elles, leur trafic lié à la route de manière individuelle, ajoute-t-il. Le Canton invoque aussi le «fort développement» des transports publics dans l’agglomération ces dix prochaines années pour justifier une telle centralisation.

La GCTA sera pilotée par cinq personnes, quatre opérateurs de trafic professionnel (OTP) rattachés à la police cantonale et un ingénieur et coordinateur trafic rattaché à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Elle bénéficiera d’une surveillance active 7 jours sur 7, de 06h00 à 22h00. Le coût total est estimé à 38,3 millions de francs.

