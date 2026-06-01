Lausanne réorganise sa fête du Bois

Keystone-SDA

La ville de Lausanne réorganise ses fêtes scolaires de fin d'année et les répartit sur quatre dates. Les écoles enfantines (1-2P) et les 3-4P continueront à défiler le mercredi dans les rues de la ville. Les 5P vivront eux une journée en forêt et les 6P participeront à des activités ludiques et sportives à Bellerive, près du lac.

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(Keystone-ATS) Pour les plus jeunes, rien ne change. Les 1-2P défileront costumés le 10 juin prochain entre Montbenon et la place de Milan, où des animations leur seront proposées. Les 3-4P auront leur propre cortège deux semaines plus tard, le 24 juin.

La principale nouveauté concerne les 5P, qui vivront le vendredi 5 juin une journée en forêt à Sauvabelin sur le thème des «gardiens de la forêt». Comme ces dernières années, les 6P participeront à des activités ludiques, sportives et de danse à Bellerive le 19 juin.

Cette répartition sur quatre dates et plusieurs sites permet de mieux répartir les effectifs, explique lundi la ville de Lausanne qui rappelle que plus de 8000 élèves prendront part à ces fêtes. Cette réorganisation permet aussi de proposer des activités adaptées à chaque âge. Pour les fêtes des plus grands, les sites de Sauvabelin et de Bellerive seront réservés aux élèves et ne seront pas accessibles au public.