Lausanne va réserver ses locaux d’injection aux seuls Vaudois

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne a dévoilé mardi sa stratégie adaptée de la drogue face à la crise du crack. Elle a décidé de réserver ses locaux d'injection aux seuls Vaudois, courant 2026. La Ville étudie aussi le regroupement des prestations sociosanitaires sur un seul site.

(Keystone-ATS) Commerçants, élus, riverains demandaient depuis plusieurs mois des actions à la suite de l’ouverture du deuxième Espace de consommation sécurisé (ECS) en plein centre-ville en 2024. C’est notamment l’émergence du crack qui a généré de la violence et de l’insécurité dans le secteur.

La Municipalité a aussi annoncé une extension des horaires de l’antenne de la Riponne aux lundis et mardis matins ainsi que durant la pause de la mi-journée. Le soir, elle fermera à 22h00 au lieu de 21h30. Parallèlement, la Ville va renforcer la présence de la police à proximité du local d’injection. Dès le 17 novembre, police et agents de sécurité et d’accueil assureront une présence 24h/24 dans les secteurs nord et sud de la Riponne.

La Ville va aussi créer un poste de chargé de la «stratégie drogue».