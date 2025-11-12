Lausanne veut davantage de toitures potagères

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne veut encourager la création de toitures potagères. Elle lance un programme de subventions afin d'inciter les propriétaires à transformer leurs toits "en jardins nourriciers pour verdir la ville et cultiver le vivre-ensemble."

(Keystone-ATS) Les toitures potagères participent à la biodiversité, limitent les îlots de chaleur et offrent de nouveaux espaces de rencontre, relève mercredi la Municipalité lausannoise. Elles permettent aussi de «mieux utiliser des surfaces souvent inexploitées et de développer une production alimentaire locale», poursuit son communiqué.

Les projets soutenus devront garantir une durée d’exploitation d’au moins cinq ans. Les formations, conseils techniques et accompagnements liés à leur mise en oeuvre pourront bénéficier d’un soutien. Quant aux subventions, elles pourront couvrir jusqu’à 50% des frais engagés pour un montant compris entre 5000 et 25’000 francs.