Lavaux: le système D pour arroser les vignes assoiffées

Keystone-SDA

Partager

A Saint-Saphorin (VD), Fabien Vallélian, vigneron de Clos Calamin, a recours à un système maison pour arroser ses vignes qui souffrent de la sécheresse. Sur sa parcelle, il n'a plu qu'une seule fois depuis le début de la vague de chaleur.

2 minutes

(Keystone-ATS) «On a fait un petit barrage pour capter une partie de l’eau de la coulisse, qui est en fait le trop-plein de la source de Saint-Saphorin (…) On peut prendre aussi sur le réseau, car il n’y a pas encore de restriction. Mais ça reste archaïque», explique à Keystone-ATS le vigneron. A Lavaux, sur ses vignes en terrasse, il ne dispose ni de tuyaux d’arrosage enterrés, ni de goutte-à-goutte.

Le premier symptôme le plus visible d’une vigne qui a soif se voit à l’apex, l’extrémité des rameaux. «Quand l’apex est plus grand que les grandes feuilles, il y a encore de l’élan. Lorsqu’il s’arrête de pousser, c’est que la vigne a réellement soif. On a vu des apex sécher, on a même vu des souches mortes», raconte-t-il.

Des réalités différentes

En raison des orages très localisés, la sécheresse touche les vignobles de manière très différenciée. «On n’est pas tous logés à la même enseigne», constate Fabien Vallélian, qui reconnaît que Saint-Saphorin n’est pas la zone la plus aride.

La vigne, en principe, n’a pas besoin de beaucoup d’eau, car ses racines sont profondes. «Mais cela fait sérieusement longtemps qu’on n’a pas eu de grosses pluies. La terre commence à sécher même en sous-sol et cela devient problématique», ajoute-t-il.

Des solutions pour la suite ? «On n’a pas d’eau», répond-il impuissant. «Il faudrait pomper le lac, mais on n’en a pas le droit. Quand il y a un grand manque, on peut solliciter la Protection civile qui pompe pour nous». Mais ce n’est pas une réelle solution, car il faut multiplier les allers-retours pour transporter l’eau.