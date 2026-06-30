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Le 19:30 de la RTS change de visage à la rentrée

Keystone-SDA

Le 19:30 de la RTS change de visage dès le 17 août. Après avoir présenté l'information le week-end, Jennifer Covo succédera à Philippe Revaz au 19:30 en semaine. Elle sera remplacée par Valentin Emery, actuellement à l'émission à Forum.

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1 minute

(Keystone-ATS) Entrée à la RTS il y a 16 ans, Jennifer Covo a réalisé sa première apparition en tant que présentatrice du journal en 2015, a rappelé mardi la Radio Télévision Suisse. Principal visage des journaux d’information de fin de semaine, la journaliste racontera l’actualité les soirs, du lundi au jeudi, à la place de Philippe Revaz, qui rejoindra l’émission hebdomadaire Mise au point.

De son côté, Valentin Emery quittera La Première, de la radio, pour RTS1, où il présentera le 19:30 et le 12:45 en fin de semaine. Ce journaliste genevois a une longue expérience de la télévision, puisqu’il a travaillé durant neuf ans à la chaîne de télévision locale Léman Bleu avant d’être engagé à la RTS en 2022.

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