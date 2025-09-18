La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le barrage d’Emosson (VS) ou 50 ans «d’ingéniosité hydroélectrique»

Keystone-SDA

En Valais, le complexe Electricité d'Emosson célèbre jeudi les 50 ans de la mise en service de ses installations hydroélectriques franco-suisses. Une cérémonie officielle a réuni les autorités des deux pays sur le barrage qui surplombe le lac d'Emosson, à Finhaut (VS).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nos prédécesseurs ont fait preuve d’une grande ingéniosité, a déclaré Amédée Murisier, président du conseil d’administration d’Electricité d’Emosson. Aujourd’hui, nous célébrons un patrimoine vivant.»

Depuis ses débuts, l’aménagement hydroélectrique, «qui se joue des frontières», a produit plus de 40 kilowattheures d’électricité renouvelable. Véritable «pilier du système énergétique suisse» – selon les mots de Benoît Revaz, directeur de l’Office fédéral de l’énergie -, le barrage d’Emosson est la deuxième plus grande retenue de Suisse.

Acheminées par quelque 50 kilomètres de galeries, les eaux provenant du massif du Mont Blanc sont turbinées deux fois. D’abord à la centrale de Vallorcine, près de Chamonix-Mont-Blanc en France, puis en Suisse, à la centrale de la Bâtiaz à Martigny (VS).

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision