Le barrage d’Emosson (VS) ou 50 ans «d’ingéniosité hydroélectrique»
En Valais, le complexe Electricité d'Emosson célèbre jeudi les 50 ans de la mise en service de ses installations hydroélectriques franco-suisses. Une cérémonie officielle a réuni les autorités des deux pays sur le barrage qui surplombe le lac d'Emosson, à Finhaut (VS).
(Keystone-ATS) «Nos prédécesseurs ont fait preuve d’une grande ingéniosité, a déclaré Amédée Murisier, président du conseil d’administration d’Electricité d’Emosson. Aujourd’hui, nous célébrons un patrimoine vivant.»
Depuis ses débuts, l’aménagement hydroélectrique, «qui se joue des frontières», a produit plus de 40 kilowattheures d’électricité renouvelable. Véritable «pilier du système énergétique suisse» – selon les mots de Benoît Revaz, directeur de l’Office fédéral de l’énergie -, le barrage d’Emosson est la deuxième plus grande retenue de Suisse.
Acheminées par quelque 50 kilomètres de galeries, les eaux provenant du massif du Mont Blanc sont turbinées deux fois. D’abord à la centrale de Vallorcine, près de Chamonix-Mont-Blanc en France, puis en Suisse, à la centrale de la Bâtiaz à Martigny (VS).