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Le bassin de Washington cher à Trump vidé pour être réparé

Keystone-SDA

Donald Trump a annoncé lundi que le bassin réfléchissant qu'il avait fait rénover serait vidé pour réparations, après plusieurs problèmes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La métamorphose du miroir d’eau du Lincoln Memorial de Washington est l’un des nombreux projets immobiliers du président américain pour marquer la capitale de son empreinte.

Mais cette rénovation a connu des accrocs: l’eau a viré au vert en raison de la prolifération d’algues, et la peinture bleue couleur drapeau récemment appliquée s’écaille. Donald Trump a dénoncé un acte de vandalisme.

«Nous avons vidé le magnifique +bassin réfléchissant+ aujourd’hui afin de réparer les balafres et les dégâts causés par les vandales il y a deux semaines», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social lundi soir.

Il a expliqué avoir attendu après le 4 juillet, date de l’anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis, pour faire démarrer ces travaux. «Le service des parcs devait vider l’eau pour réparer la cuve. Elle sera reremplie et remise en service bientôt».

Parmi les personnes accusées d’avoir dégradé le miroir d’eau figure l’ex-athlète olympique David Hearn. Il a plaidé non-coupable jeudi. Le coût estimé de cette rénovation est d’au moins 14 millions de dollars.

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