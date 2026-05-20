Le bilan carbone de l’arboriculture valaisanne désormais mesurable

Keystone-SDA

Le Valais a réalisé le premier bilan carbone de la production arboricole valaisanne en 2025. La démarche a permis de développer un nouvel outil de mesure et de pilotage visant à accompagner la filière dans sa transition climatique.

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(Keystone-ATS) Principal résultat des analyses réalisées: l’arboriculture valaisanne présente «une intensité carbone particulièrement faible pour une production significative», relève le canton dans un communiqué mercredi. Les émissions de gaz à effet de serre totales annuelles ont été estimées à 6070 tonnes de CO2 équivalent, ce qui correspond aux émissions de douze avions effectuant un aller-retour Genève-New York.

«L’utilisation de carburant représente de loin le principal poste d’émission, faisant de la sortie progressive des énergies fossiles le principal levier d’action pour réduire l’empreinte carbone du secteur», constate le canton. A noter que les émissions de l’ensemble des activités nécessaires à la production ont été prises en compte, du verger à la sortie d’exploitation.

Un instrument simple et opérationnel

Grâce à l’outil développé en parallèle, les arboriculteurs pourront calculer «rapidement et de manière fiable» leurs émissions. Il devra être déployé prochainement dans le but de faciliter la mise en oeuvre de pratiques plus durables.

La démarche s’inscrit dans les objectifs de la stratégie «Arboriculture et cultures maraîchères à l’horizon 2030», visant à promouvoir un système agroalimentaire durable et résilient. Avec ses quelque 200 producteurs professionnels et sa vingtaine de PME actives dans le secteur, le Valais est responsable de près d’un tiers de la production fruitière suisse, avec principalement des pommes, des poires et des abricots.

Un fruit valaisan vendu en Suisse génère entre trois et cent fois moins d’émissions qu’un fruit importé, rappelle encore le canton.