Le bilan des inondations s’alourdit à 57 morts et 22 disparus en Indonésie

3 minutes

(Keystone-ATS) Le bilan des inondations et coulées de lave froide qui ont ravagé l’île indonésienne de Sumatra s’est encore alourdi mardi. Il atteint désormais 57 morts tandis que 22 personnes sont toujours portées disparues, ont indiqué des responsables provinciaux.

Des pluies diluviennes se sont abattues pendant plusieurs heures samedi soir sur six districts de l’ouest de l’île de Sumatra, provoquant crues subites et coulées de lave froide provenant du mont Marapi, le volcan le plus actif de l’île.

“A ce jour, 57 victimes ont été retrouvées mortes” après la découverte de nouveaux corps, a déclaré à l’AFP Ilham Wahab, responsable de l’agence de gestion des catastrophes de Sumatra occidental, ajoutant que 22 personnes sont encore portées disparues. Le précédent bilan faisait état de 50 morts.

Les fortes crues ont également fait 37 blessés et entraîné l’évacuation de plus de 3300 personnes, a rapporté dans un communiqué le porte-parole de l’agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), Abdul Muhari.

A mains nues

Des ouvriers ont commencé à nettoyer les bâtiments endommagés après le déluge tandis que les sauveteurs ont déployé un drone thermique pour faciliter les recherches, utilisant des excavatrices mais creusant aussi à mains nues pour tenter de retrouver des survivants dans les rivières et les décombres.

Le chef de la BNPB, Suharyanto, a prévenu que le bilan pourrait encore s’alourdir. “Le décompte va continuer à évoluer”, a-t-il averti, exhortant à agir “le plus rapidement possible” pour “aider à retrouver (les victimes) qui sont toujours portées disparues”.

“Temps précieux”

Précisant que les sauveteurs ne disposent plus que d’un “temps précieux” pour sauver des vies, le responsable a indiqué que “des équipements lourds ont été acheminés pour nettoyer les zones touchées”.

Sur les six districts de Sumatra affectés par les intempéries, ceux d’Agam et Tanah Datar ont été les plus durement touchés par les crues soudaines et les coulées de lave froide.

La lave froide est un magma formé par les diverses matières qui composent les parois d’un volcan: cendres, sable et roches. Sous l’effet de la pluie, celles-ci peuvent se mélanger et couler le long du cratère.

Glissements de terrain fréquents

L’Indonésie est sujette aux glissements de terrain et aux inondations pendant la saison des pluies. En 2022, environ 24’000 personnes ont été évacuées et deux enfants sont morts dans des inondations sur l’île de Sumatra. Les défenseurs de l’environnement accusent la déforestation causée par l’exploitation forestière d’avoir aggravé la catastrophe.

Le mont Marapi, l’un des volcans les plus actifs d’Indonésie, est entré en éruption en décembre, crachant une tour de cendres qui a atteint 3000 mètres. Au moins 24 randonneurs sont morts dans l’éruption, pour la plupart des étudiants.