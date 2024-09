Le bilan du typhon Yagi porté à 9 morts au Vietnam

(Keystone-ATS) Le super typhon Yagi a emporté des toits d’immeubles, coulé des bateaux et provoqué des glissements de terrain au Vietnam, portant le bilan à neuf morts dans le pays dimanche. Il avait auparavant dévasté plusieurs régions en Chine et aux Philippines.

Une famille de quatre personnes a été tuée dans un glissement de terrain dans la province montagneuse de Hoa Binh, dans le nord du Vietnam, dans la nuit de samedi à dimanche, selon un média d’Etat.

Le glissement de terrain s’est produit après plusieurs heures de fortes pluies provoquées par le typhon, lorsqu’un flanc de colline a cédé et a englouti une maison, a indiqué VNExpress, citant les autorités locales.

Le propriétaire de la maison, âgé de 51 ans, a pu s’échapper, mais sa femme, sa fille et ses deux petits-enfants ont été ensevelis, et leurs corps retrouvés peu après.

Yagi avait touché terre dans le nord du Vietnam samedi, avec des vents dépassant les 149 kilomètres/heure.

Quatre personnes ont trouvé la mort samedi lorsque des toitures se sont envolées, selon les autorités chargées de la gestion des catastrophes.

Dans la province de Hai Duong, un homme a été tué vendredi par la chute d’un arbre sous l’effet de vents violents.

50 cm d’eau

Plusieurs quartiers de la ville portuaire de Haiphong se trouvaient dimanche sous un demi-mètre d’eau, l’électricité était coupée, les lignes et les poteaux électriques étant endommagés, selon des journalistes de l’AFP.

Dans la baie d’Ha Long, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et situé à environ 70 kilomètres de la ville, les pêcheurs étaient sous le choc face aux dégâts du typhon dimanche matin.

Dans cette zone, au moins 23 bateaux ont été très endommagés ou ont coulé sur l’île de Tuan Chau, selon des habitants.

Pham Van Thanh, 51 ans, a expliqué que les membres d’équipage de son bateau de tourisme étaient restés à bord pendant la nuit. “Le vent nous poussait dans le dos, avec une telle pression qu’aucun bateau ne pouvait résister” a-t-il raconté à l’AFP. “Le premier a coulé. Puis l’un après l’autre”.

“Je suis marin depuis plus de 20 ans et je n’ai jamais connu de typhon aussi puissant et violent”, a-t-il observé.

Avant de frapper le Vietnam, le typhon Yagi a traversé le sud de la Chine et les Philippines, faisant au moins 24 morts et des dizaines de blessés.

Selon une étude publiée en juillet, les typhons de la région se forment désormais plus près des côtes, s’intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique.