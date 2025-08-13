Le bilan humain des incendies s’alourdit en Espagne

Keystone-SDA

Sept personnes ont été hospitalisées mercredi, dont quatre dans un état critique, en Castille-et-Léon (nord-ouest), l'une des régions d'Espagne les plus touchées par les incendies qui font rage depuis plusieurs jours dans le pays et ont déjà fait deux morts.

(Keystone-ATS) L’autre région où la situation est la plus préoccupante est la Galice (pointe nord-ouest), où quelque 11’500 hectares ont déjà été détruits par les flammes, notamment dans la province d’Ourense, où les pompiers ne parviennent pas à mater un grand incendie à Chandrexa de Queixa.

Au Portugal voisin, 2100 pompiers appuyés par une vingtaine de moyens aériens se battaient mercredi contre cinq incendies dans le nord et le centre.

Parmi les sept personnes dont l’hospitalisation a été annoncée mercredi par le gouvernement régional de Castille-et-Léon, se trouve notamment un homme de 37 ans brûlé sur 85% du corps.

Les trois autres personnes dont l’état est également considéré comme critique sont une femme de 56 ans, brûlée sur la moitié du corps, et deux hommes de 64 et 36 ans.