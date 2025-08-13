La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le bilan humain des incendies s’alourdit en Espagne

Keystone-SDA

Sept personnes ont été hospitalisées mercredi, dont quatre dans un état critique, en Castille-et-Léon (nord-ouest), l'une des régions d'Espagne les plus touchées par les incendies qui font rage depuis plusieurs jours dans le pays et ont déjà fait deux morts.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’autre région où la situation est la plus préoccupante est la Galice (pointe nord-ouest), où quelque 11’500 hectares ont déjà été détruits par les flammes, notamment dans la province d’Ourense, où les pompiers ne parviennent pas à mater un grand incendie à Chandrexa de Queixa.

Au Portugal voisin, 2100 pompiers appuyés par une vingtaine de moyens aériens se battaient mercredi contre cinq incendies dans le nord et le centre.

Parmi les sept personnes dont l’hospitalisation a été annoncée mercredi par le gouvernement régional de Castille-et-Léon, se trouve notamment un homme de 37 ans brûlé sur 85% du corps.

Les trois autres personnes dont l’état est également considéré comme critique sont une femme de 56 ans, brûlée sur la moitié du corps, et deux hommes de 64 et 36 ans.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision