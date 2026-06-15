La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le Britannique Starmer ouvre les feux sur le tarmac à Genève

Keystone-SDA

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a ouvert les feux des arrivées des dirigeants du G7 sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Lundi en milieu d'après-midi, il a été accueilli par le président de la Confédération Guy Parmelin.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) M. Starmer était accompagné de son épouse Victoria et de son sherpa, le conseiller à la sécurité nationale Jonathan Powell. Doivent suivre le Premier ministre canadien Mark Carney, le président américain Donald Trump, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le chancelier allemand Friedrich Merz.

L’hôte du sommet du G7, Emmanuel Macron, était arrivé dès dimanche dans la ville de France voisine sans passer par Genève.

D’autres dirigeants qui ne font pas partie du club des grandes puissances mais participent à la rencontre avaient vu auparavant de leur côté M. Parmelin. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont ensuite rejoint la ville française.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision