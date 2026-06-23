Le budget 2026 bis en discussion devant les députés fribourgeois

Keystone-SDA

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Les députés fribourgeois ont entamé mardi le débat sur l'adoption du budget 2026 "bis" de l'Etat. Après le rejet de la LAFE le 26 avril, la copie n’intègre que les mesures du programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE) relevant de la compétence exécutive.

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(Keystone-ATS) Le document affiche un excédent de 0,3 million de francs. Il a été dévoilé le 28 mai, huit mois après une première mouture retirée après le lancement par la gauche et les syndicats d’un référendum contre la loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LAFE). L’exercice en cours a commencé du coup sans budget.

La nouvelle version est marquée par le report de certaines dépenses et une évaluation des revenus fiscaux fondée sur les comptes 2025. Ce qui contribue au respect de l’exigence constitutionnelle de l’équilibre, a dit le grand argentier cantonal Jean-Pierre Siggen. Les mesures du PAFE seront appliquées dès cette année.

La non-indexation des salaires du personnel s’applique de fait. Quant à la non-compensation de la progression à froid, elle n’est pas non plus rétroactive en 2026.