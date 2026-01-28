Le CAC inaugure un nouvel espace à Genève

Keystone-SDA

A Genève, le Centre d'art contemporain (CAC) inaugure samedi un nouvel espace à côté du cinéma Plaza. Conçue comme un lieu d'expérimentation, l'Arcade accueillera des expositions aux formats inédits durant toute la durée des travaux de rénovation du Bâtiment d'art contemporain.

(Keystone-ATS) L’Arcade ouvre ses portes avec «Anti-nymphes», une proposition de l’historienne de l’art Giovanna Zapperi. Projections, conférences et rencontres viendront étayer une relecture des mythes gréco-romains dans l’art contemporain. Le programme comprend notamment une performance de Josèfa Ntjam samedi en fin de journée et une soirée festive de clôture à l’Usine le 6 mars.

Cinq autres expositions, dont celle des lauréats des bourses de la Ville de Genève, sont prévues à l’Arcade jusqu’à la fin de l’année. En parallèle, le CAC poursuit une programmation extra-muros en collaboration avec de prestigieux musées et centres d’arts internationaux pour faire rayonner la Genève artistique, indique-t-il.

https://centre.ch/fr