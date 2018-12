4 décembre – piste de luge «Big Pintenfritz»

Pour rallier le départ du «Big Pintenfritz», qui serait, avec ses 15 kilomètres, la piste de luge la plus longue du monde, il faudra tirer sa lugeLien externe à la montée pendant près de deux heures et demie. Cette descenteLien externe d’environ une demi-heure part du Faulhorn, dans les Alpes bernoises. Elle tire son nom du patron de l’Hôtel Faulhorn, Fritz Bohren, dit «Pintenfritz». On raconte en effet qu’après chaque descente, ce bon vivant avait l’habitude de rester «coincé» un peu trop longtemps à la pinte locale.